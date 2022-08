Aka7even costretto a fermarsi | “Ho un nodulo alla gola”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 21 agosto 2022)a cancellare i concerti, a bloccare il tour per problemi di salute. Il cantante di Amici ha unalle corde vocali e non ha voce.non ha voluto mentire al suo pubblico, ha rinunciato al prossimo concerto e alle altre date del tour. Gli avevano proposto di apparire sul palco, di proseguire lo stesso ma in playback, non ha voluto e ha rinviato tutto. Non sa quanto ci metterà per recuperare, è rimasto senza voce dopo il concerto tenuto a Santa Marinella, ha indagato e ha scoperto che non può fare altro che mettersi a riposo. Il tour diera ormai agli sgoccioli, mancavano solo due date. Aka ringrazia tutti e come sempre racconta cosa sta accadendo.cancella le ultime date del tour. Non sta bene, non è in ...