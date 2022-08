VIDEO: Ovazione dei fan per Kevin Owens e Sami Zayn dopo la fine di SmackDown (Di sabato 20 agosto 2022) L’episodio di SmackDown di ieri notte è andato in scena da Montreal, Canada. I beniamini di casa Kevin Owens e Sami Zayn erano molto attesi dai fan e sono stati protagonisti di un bel momento dopo la fine della puntata, a telecamere ormai spente. Sami ha lottato nel Five Way Match valido per decretare il primo sfidante di Gunther, ma il miglior momento per lui è arrivato alla fine dello show blu. Abbraccio al centro del ring Le carriere di Kevin Owens e Sami Zayn sono da sempre intrecciate, sin da prima del loro approdo in WWE. On screen spesso hanno fatto squadra ed altre volte, invece, sono stati acerrimi rivali. Nella vita privata una profonda amicizia ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 20 agosto 2022) L’episodio didi ieri notte è andato in scena da Montreal, Canada. I beniamini di casaerano molto attesi dai fan e sono stati protagonisti di un bel momentoladella puntata, a telecamere ormai spente.ha lottato nel Five Way Match valido per decretare il primo sfidante di Gunther, ma il miglior momento per lui è arrivato alladello show blu. Abbraccio al centro del ring Le carriere disono da sempre intrecciate, sin da prima del loro approdo in WWE. On screen spesso hanno fatto squadra ed altre volte, invece, sono stati acerrimi rivali. Nella vita privata una profonda amicizia ...

Zona_Wrestling : VIDEO: Ovazione dei fan per Kevin Owens e Sami Zayn dopo la fine di SmackDown - acfede98 : RT @SempreMilanit: L'ovazione di San Siro per #DeKetelaere #SempreMilan #MilanUdinese - JuliMilano94 : RT @SempreMilanit: L'ovazione di San Siro per #DeKetelaere #SempreMilan #MilanUdinese - Gabriel1587_ : RT @SempreMilanit: L'ovazione di San Siro per #DeKetelaere #SempreMilan #MilanUdinese - Milanista_Serio : RT @SempreMilanit: L'ovazione di San Siro per #DeKetelaere #SempreMilan #MilanUdinese -