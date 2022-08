Ultime Notizie – Elezioni 2022 | La Regina rinuncia a candidatura | “Pd viene prima”

(Di sabato 20 agosto 2022) “Quando si ha 20 anni si esprimono e si pensano molte cose. Poi si cresce, si studia, si cambia idea. Rinuncio alla miaperché il Pddi tutto e perché questa campagna elettorale è troppo importante per essere inquinata in questo modo”. Lo scrive su Twitter il segretario regionale del Pd Basilicata, Raffaele Lando alla suacon i Dem. All’origine del passo indietro,smentito poi confermato, la bufera scatenata da ‘Il Giornale’ su un suo vecchio post in cui il candidato dem avrebbe messo in discussione l’esistenza dello Stato di Israele. “Un meme che distrattamente e superficialmente ho rilanciato in un gruppo privato, satira non un’opinione politica”, ha chiarito comunque La. Dopo la ...

Corriere : Pd, La Regina rinuncia a candidarsi dopo le dichiarazioni sullo stato di Israele - NapoliFCNews : Dalla Turchia – Il Napoli valuta la situazione di De Paul #Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre - fisco24_info : Coronavirus, ultime notizie: in Italia 24.394 nuovi casi e 88 morti: Il bollettino sulla pandemia del ministero del… - steidro : RT @TognazziR: Stasera alle 21:00 a piazza Ungheria a #Torvajanica inizia la kermesse dedicata a #UgoTognazzi - TognazziR : Stasera alle 21:00 a piazza Ungheria a #Torvajanica inizia la kermesse dedicata a #UgoTognazzi -

Il Sole 24 ORE

Per questo motivo, non stupisce affatto che nelleore sia rimbalzato in rete un rumor relativo anche alla iGPU. L'ultima patch dell'Intel Graphics Compiler, infatti, suggerirebbe il supporto ...di Paolo Tomaselli e Redazione Sport Inzaghi ritrova D'Ambrosio, ma perde Mkhitaryan. Per Gotti un dubbio: chi affianca Nzola San Siro tutto esaurito, c'è anche Zhang Ore 15:47 - Oltre 900 i tifosi ... Ucraina ultime notizie. Bbc, nuovi attacchi di droni contro obiettivi russi in Crimea NAPOLI, 20 AGO - "La completezza della rosa ci può far variare la tattica passando dal 4-3-3 al 4-2-3-1". Luciano Spalletti entra nel merito tattico della sua squadra e spiega come la presenza di ...GP Austria Red Bull Ring Ducati MotoGP 2022 - Pecco Bagnaia partirà dalla prima fila nel Gran Premio d'Austria classe MotoGP, gara che si disputerà domenica sul circuito del Red Bull Ring. Il pilota d ...