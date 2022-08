a_alibrandi : @AlessiawonderC @evamarghe Confermo e approvo su tutta la linea. Un mare di gente che dopo aver scoperto qualche me… - CorriereQ : Ucraina: in mare nave con olio di girasole diretta a Venezia - IgorReport : @RiccardoDeias Non mi sembra che ci sia molto da vantarsi nell'aver 'respinto' i catorci del mare russi. Ormai è no… - laura_ceruti : RT @Riccardo_Tim: @laura_ceruti Inutile invocare posizioni politiche o chissà quali ragionamenti: Fratoianni è solo scemo. Il prossimo pass… - nakasha7899 : La fregata russa “Ammiraglio Grigorovich” inquadrata dal periscopio del sottomarino italiano “Longobardo” pochi gio… -

Agenzia ANSA

La nave 'Zumrut Ana', diretta a Venezia con un carico di 6.300 tonnellate di olio di semi di girasole, è stata autorizzata a partire dal porto di Chornormorsk in. Lo rende noto la delegazione dell'Onu presente a Istanbul al centro per il coordinamento delle esportazioni di cereali e prodotti alimentari simili dai porti ucraini. Secondo il comunicato, è ...... anche se un'alta pressione di blocco, presente sull', impedirà un'ulteriore avanzata verso ... ma diffusi, localmente intensi lungo le zone costiere a causa dell'elevata temperatura del. ... Ucraina: in mare nave con olio di girasole diretta a Venezia 10.45 Cereali Ucraina, Guterres a Istanbul Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, oggi a Istanbul per visitare il centro istituito nella cit- tà turca per coordinare le esportazioni d ...(ANSA) - ISTANBUL, 20 AGO - La nave 'Zumrut Ana', diretta a Venezia con un carico di 6.300 tonnellate di olio di semi di girasole, è stata autorizzata a partire dal porto di Chornormorsk in Ucraina.