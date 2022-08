Tuffi, Lorenzo Marsaglia: “E’ la mia prima gara senza sbavature, bellissimo condividere il podio con Tocci” (Di sabato 20 agosto 2022) Un qualcosa che non ci si poteva aspettare. Lorenzo Marsaglia ha conquistato l’oro dal trampolino 3m degli Europei 2022 di Roma. I Tuffi hanno riservato all’Italia una soddisfazione immensa, in quanto sono stati due gli atleti a terminare sul podio, ovvero Marsaglia e Giovanni Tocci terzo. Per il classe ’96 nostrano un super punteggio di 453.85, valso il suo personale, di una Finale senza sporcature, in cui tutti i momenti di tensione sono stati gestiti alla perfezione. Il riferimento va in particolare al quadruplo e mezzo avanti con cui Lorenzo ha chiuso la sua gara, trovando uno score di 77.90. “Non ce la posso fare, mi tremano le gambe. E’ la prima volta che faccio una gara senza ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) Un qualcosa che non ci si poteva aspettare.ha conquistato l’oro dal trampolino 3m degli Europei 2022 di Roma. Ihanno riservato all’Italia una soddisfazione immensa, in quanto sono stati due gli atleti a terminare sul, ovveroe Giovanniterzo. Per il classe ’96 nostrano un super punteggio di 453.85, valso il suo personale, di una Finalesporcature, in cui tutti i momenti di tensione sono stati gestiti alla perfezione. Il riferimento va in particolare al quadruplo e mezzo avanti con cuiha chiuso la sua, trovando uno score di 77.90. “Non ce la posso fare, mi tremano le gambe. E’ lavolta che faccio una...

