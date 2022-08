Sparò a un 19enne in centro a Pavia, estradato dall'Albania (Di sabato 20 agosto 2022) E' stato estradato in Italia ed è arrivato nella tarda serata di ieri all'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma, l'albanese di 29 anni accusato di tentato omicidio aggravato per aver sparato lo scorso ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 20 agosto 2022) E' statoin Italia ed è arrivato nella tarda serata di ieri all'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma, l'albanese di 29 anni accusato di tentato omicidio aggravato per aver sparato lo scorso ...

claudia_bilotti : RT @mariobianchi18: Il #19agosto 1978 arrestato #VittorioEmanuelediSavoia all'Isola di Cavallo (Corsica) per il ferimento di un turista ted… - MRZ1977 : RT @mariobianchi18: Il #19agosto 1978 arrestato #VittorioEmanuelediSavoia all'Isola di Cavallo (Corsica) per il ferimento di un turista ted… - legenrehumain : RT @mariobianchi18: Il #19agosto 1978 arrestato #VittorioEmanuelediSavoia all'Isola di Cavallo (Corsica) per il ferimento di un turista ted… - mariobianchi18 : Il #19agosto 1978 arrestato #VittorioEmanuelediSavoia all'Isola di Cavallo (Corsica) per il ferimento di un turista… -

Sparò a un 19enne in centro a Pavia, estradato dall'Albania E' stato estradato in Italia ed è arrivato nella tarda serata di ieri all'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma, l'albanese di 29 anni accusato di tentato omicidio aggravato per aver sparato lo scorso ... Spara contro un'auto e intimidisce chi è a bordo dopo un diverbio: arrestato 19enne nel Napoletano Ha esploso due colpi d' arma da fuoco in direzione di una vettura parcheggiata a bordo della quale c'erano due persone con le quali aveva avuto un diverbio per motivi personali. Successivamente ... E' stato estradato in Italia ed è arrivato nella tarda serata di ieri all'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma, l'albanese di 29 anni accusato di tentato omicidio aggravato per aver sparato lo scorso ...Ha esploso due colpi d' arma da fuoco in direzione di una vettura parcheggiata a bordo della quale c'erano due persone con le quali aveva avuto un diverbio per motivi personali. Successivamente ...