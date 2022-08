Si addormentarono in volo: sospesi due piloti dell’Ethiopian Airlines (Di sabato 20 agosto 2022) I due aviatori mancarono l’atterraggio durante un volo da Khartoum ad Addis Abeba, lo scorso 15 agosto. Completarono l’operazione, senza conseguenze, 25 minuti dopo. La compagnia: «Rimossi in attesa di ulteriori indagini» Leggi su corriere (Di sabato 20 agosto 2022) I due aviatori mancarono l’atterraggio durante unda Khartoum ad Addis Abeba, lo scorso 15 agosto. Completarono l’operazione, senza conseguenze, 25 minuti dopo. La compagnia: «Rimossi in attesa di ulteriori indagini»

