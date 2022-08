Sassuolo-Lecce stasera in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023 (Di sabato 20 agosto 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Sassuolo-Lecce, valida per la seconda giornata di Serie A 2022/2023. Tutto pronto per il fischio d’inizio al Mapei Stadium per questa interessante sfida tra i neroverdi di Dionisi, interessati da partenze eccellenti sul mercato, e i salentini, tornati nel massimo campionato italiano e subito protagonisti di una bella prova contro l’Inter all’esordio. Alle 20:45 di sabato 20 agosto comincia la caccia delle due formazioni ai primi tre punti della stagione. La partita, diretta dall’arbitro Colombo, sarà trasmessa in diretta su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 agosto 2022) L’e le indicazioni per vedere in diretta, valida per la seconda giornata di. Tutto pronto per il fischio d’inizio al Mapei Stadium per questa interessante sfida tra i neroverdi di Dionisi, interessati da partenze eccellenti sul mercato, e i salentini, tornati nel massimo campionato italiano e subito protagonisti di una bella prova contro l’Inter all’esordio. Alle 20:45 di sabato 20 agosto comincia la caccia delle due formazioni ai primi tre punti della stagione. La partita, diretta dall’arbitro Colombo, sarà trasmessa in diretta su Dazn. SportFace.

