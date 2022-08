leggo.it

Lo scorso 15 agosto, il volo Ethiopian ET343 in rotta da Khartoum ad Addis Abeba, non ha risposto alle comunicazioni con la torre di controllo mentre stava sorvolando il luogo dell', ...Una missione speciale 'I figli dei primi ministri noncon il paracadute e non si presentano ... che avevano effettuato un difficilesu una piccola testa di ponte in montagna. ... Saltano l'atterraggio perché si erano addormentati: sospesi due piloti di una compagnia aerea La compagnia Ethiopian Airlines ha deciso di rimuovere i due piloti che nel giorno di Ferragosto stavano dormendo invece di compiere le manovre di atterraggio Sospesi i due piloti della Ethiopian ...