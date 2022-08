Rula Jebreal insulta Crosetto ma prende un granchio. Lui la demolisce con ironia. E anche il web (Di sabato 20 agosto 2022) Rula Jebreal perde un’occasione per tacere. Mancava solo lei all’appello delle donne di sinistra contro Giorgia Meloni. Ma ha voluo “sparigliare” e ha scelto Guido Crosetto come bersaglio. Lo apostrofa sui social così la giornalista sempre acida contro FdI e la sua leader. “Il Tizio che passa le giornate a intimidire giornalisti, aggredire critici sui social, e perfino a consigliare ai trolls di denunciarmi“: Rula Jebreal ha parlato in questi termini su Twitter di uno dei fondatori di FdI, sempre pacato ed equilibrato. Poi ha condito il tutto con il solito refrain: “Buona fortuna per quando dovrete spiegare alla stampa internazionale che sono ex fascisti/idonei a governare l’Italia”. E ancora: “Dream Team: Crosetto e Meloni”, in tono di beffa. anche ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 agosto 2022)perde un’occasione per tacere. Mancava solo lei all’appello delle donne di sinistra contro Giorgia Meloni. Ma ha voluo “sparigliare” e ha scelto Guidocome bersaglio. Lo apostrofa sui social così la giornalista sempre acida contro FdI e la sua leader. “Il Tizio che passa le giornate a intimidire giornalisti, aggredire critici sui social, e perfino a consigliare ai trolls di denunciarmi“:ha parlato in questi termini su Twitter di uno dei fondatori di FdI, sempre pacato ed equilibrato. Poi ha condito il tutto con il solito refrain: “Buona fortuna per quando dovrete spiegare alla stampa internazionale che sono ex fascisti/idonei a governare l’Italia”. E ancora: “Dream Team:e Meloni”, in tono di beffa....

Proteus1951 : @NicoloBianchi3 Se, poi, decidesse di trasferiersi stabilmente a Gaza sarebbe una liberazione. Se, poi, si portasse… - VeronicaChiara5 : @rosis_s Detto da una che ritwitta Rula Jebreal! - Filomen30847137 : RT @Filomen30847137: - stagliacollo : Un consiglio 'ma vaff.....o!' La prezzemolina afroislamica Rula Jebreal: “La destra non può governare l’Italia” - bolzanoirpino : @Valenti63339244 A noi perchè non vaccinati ci hanno augurato la morte, di finire intubati in ti, di diventare polt… -