Ravezzani tuona | Zhang toglie Skriniar dal mercato | era ora! Inter colpevole del ritardo

(Di sabato 20 agosto 2022) Fabioha commentato l'ultima notizia in casa. Ovvero il fatto che la società abbia tolto Milandal, rifiutando anche l’ultimo rilancio del PSG. Il direttore di...

Juventus News 24

Frasi che non sono piaciute a Fabio. Il direttore di Telelombardiasu twitter Nessuno sembra d'accordo sui social: 'Premesso che questa è una estrapolazione di un discorso più ...L'ha ascoltato attentamente, si è segnato i passaggi principali ed è partito all'attacco, come suo costume. Fabiosu Twitter ha commentato così la conferenza di vigilia dell'allenatore della Juventus Allegri . Il direttore di Telelombardia è scatenato Fioccano le reazioni: ' Pirlo ha centrato tutti gli ... Rabiot, la mamma tuona: «Niente da dimostrare. In Italia lo criticano ma...»