Rampage 19 08 22 Best Friends vs Trustbusters

(Di sabato 20 agosto 2022) Un saluto ai lettori di ZW, ci troviamo in quel di Charleston, West Virginia, e siamo pronti per un nuovo episodio di. Quest’oggi assisteremo a ben due match titolati, Hook e gli Swerve in Our Glory metteranno in palio le loro cinture rispettivamente contro Zack Clayton ed i Private Party. In programma anche il 3 vs 3 tra, incontro valido per il torneo dedicato all’incoronazione dei primi AEW World Trios Champions. Parlando di campioni, lo show si apre con l’entrata di Claudio Castagnoli. PROMO: Claudio Castagnoli afferma che ha intenzione di difendere il ROH World Championship in una Open Challenge che si terrà nel prossimo episodio di. Dustin Rhodes risponde alla chiamata dello svizzero ed afferma che c’è una cosa che ha sempre sognato nei suoi 34 ...

