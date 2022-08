Prima pole position in motoGp per Bastianini in Austria (Di sabato 20 agosto 2022) SPIELBERG (Austria) (ITALPRESS) – Enea Bastianini ottiene la sua Prima pole position in motoGp nel Gran Premio d'Austria. Nelle qualifiche sul circuito di Spielberg, il pilota riminese del Team Gresini firma il miglior tempo e il record della pista, ottenendo il crono di 1'28?772. In Prima fila ci sono anche Francesco Bagnaia (secondo) e Jack Miller (terzo), entrambi con la Ducati ufficiale. “Sono contentissimo perchè è la mia Prima pole in motoGp, ha un valore aggiunto – il commento di Bastianini – Non è stato facile ma già nelle FP4 abbiamo fatto uno step in avanti rispetto a ieri. Ci siamo avvicinati ancora di più e siamo pronti per la gara. Sprint dal 2023? Non so se sarà una cosa ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) SPIELBERG () (ITALPRESS) – Eneaottiene la suainnel Gran Premio d'. Nelle qualifiche sul circuito di Spielberg, il pilota riminese del Team Gresini firma il miglior tempo e il record della pista, ottenendo il crono di 1'28?772. Infila ci sono anche Francesco Bagnaia (secondo) e Jack Miller (terzo), entrambi con la Ducati ufficiale. “Sono contentissimo perchè è la miain, ha un valore aggiunto – il commento di– Non è stato facile ma già nelle FP4 abbiamo fatto uno step in avanti rispetto a ieri. Ci siamo avvicinati ancora di più e siamo pronti per la gara. Sprint dal 2023? Non so se sarà una cosa ...

