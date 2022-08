POSEIDONE D’ITALIA! Gregorio Paltrinieri doma le onde di Ostia ed è campione d’Europa della 5 km! Magica doppietta | argento per Acerenza!

Leggi su oasport

(Di sabato 20 agosto 2022) Ancora una volta loro. Avevamo lasciatoe Domenico Acerenza a Budapest (Ungheria), primo e secondo nella 10 km mondiale. E oggi il duo si è ricomposto nella 5 km del nuoto di fondo agli Europei 2022 di Roma. Nella acque agitate dila coppia nostrana si è andata a prendere due medaglie: oro per Greg eper Mimmo. Una gara nella qualeha deciso, dopo 12?, di rompere gli indugi perché lui non ama gareggiare con gli altri. Il suo istinto è quello di primeggiare e di esprimere la propria nuotata in libertà. L’ha fatto il carpigiano sfruttando il moto ondoso, come fosse un surfista, e costringendo gli altri a inseguire. Bravissimo, da questo punto di vista, Acerenza. Come il “Franco Baresi dei bei tempi“, il lucano si è messo in marcatura del suo compagno di ...