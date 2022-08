Panettiere ucciso | trovati tre coltelli in una buca in un giardino

(Di sabato 20 agosto 2022) Dopo averCiro Palmieri, hanno abbandonato il cadavere in un dirupo e sotterrato le armi del delitto in unpoco distante dalla loro abitazione. Emergono nuovi elementi dall'inchiesta ...

Agenpress : Salerno. Panettiere ucciso e fatto a pezzi da moglie e due figli. Recuperato corpo e coltelli. L'11enne affidato ai… - infoitinterno : Recuperato cadavere panettiere ucciso da moglie e figli - TgrRai : Giffoni, panettiere ucciso dalla moglie e da due figli con trenta coltellate al culmine dell'ennesima lite. La vitt… - iISud24 : Panettiere ucciso, spunta l’ombra delle violenze. Sette anni fa una denuncia per maltrattamenti #20agosto… - salernotoday : Panettiere ucciso a Giffoni, ombre sulle violenze: spunta una denuncia presentata dalla moglie… -

Emergono nuovi elementi dall'inchiesta sull'omicidio del43enne,a Giffoni Valle Piana dalla moglie Monica Milite, dal figlio ventenne Massimiliano e da un altro figlio di 15 anni. ...La famiglia, modesta, andava avanti con il lavoro didi Ciro e con gli aiuti della ... Dopo averCiro Palmieri, hanno abbandonato il cadavere in un dirupo e sotterrato le armi del ...Dopo aver ucciso Ciro Palmieri, hanno abbandonato il cadavere in un dirupo e sotterrato le armi del delitto in un giardino poco distante dalla ...Fermati questa mattina la moglie e due figli di Ciro Palmieri, l’uomo scomparso a fine luglio nel salernitano, con l’accusa di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e occultamento di… Leggi ...