LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: cinque uomini in fuga, gruppo a due minuti in controllo (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 15.03 Si stacca Azparren! Lo spagnolo è rimasto attardato per un problema meccanico. 15.00 Scende sotto i due minuti il distacco del gruppo dai fuggitivi: appena 1’45”. 14.57 La corsa sta fiancheggiando il fiume Waal. 14.54 C’è la Alpecin-Fenix nelle prime posizioni del gruppo ad amministrare la corsa per Tim Merlier. 14.51 Il distacco tra il gruppo e i fuggitivi rimane intorno ai 2’20”: il plotone vuole controllare la situazione. 14.48 Difficilmente oggi ci sarà una nuova maglia roja: i velocisti di prim’ordine non sono vicini in classifica generale. 14.45 Ieri ha conquistato la maglia rossa Robert Gesink: l’olandese è stato premiato dalla squadra con ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA15.03 Si stacca Azparren! Lo spagnolo è rimasto attardato per un problema meccanico. 15.00 Scende sotto i dueil distacco deldai fuggitivi: appena 1’45”. 14.57 La corsa sta fiancheggiando il fiume Waal. 14.54 C’è la Alpecin-Fenix nelle prime posizioni delad amministrare la corsa per Tim Merlier. 14.51 Il distacco tra ile i fuggitivi rimane intorno ai 2’20”: il plotone vuole controllare la situazione. 14.48 Difficilmenteci sarà una nuova maglia roja: i velocisti di prim’ordine non sono vicini in classifica generale. 14.45 Ieri ha conquistato la maglia rossa Robert Gesink: l’olandese è stato premiato dalla squadra con ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: cinque uomini in fuga gruppo a due minuti - #Vuelta #Espana… - zazoomblog : LIVE – Vuelta 2022 seconda tappa s’-Hertogenbosch-Utrecht: aggiornamenti in DIRETTA - #Vuelta #seconda #tappa - sportface2016 : LIVE - #Vuelta Segui in DIRETTA la seconda tappa, la prima in linea da S'Hertogenbosch a Utrecht - Profilo3Marco : RT @Eurosport_IT: Chi sarà la ruota veloce di oggi? ????????? ?? H 13:30 - 'S Hertogenbosch > Utrecht (175,1 km) ?? Tutte le tappe de La Vuelt… - zazoomblog : LIVE – Vuelta 2022 seconda tappa s’-Hertogenbosch-Utrecht: aggiornamenti in DIRETTA - #Vuelta #seconda #tappa -