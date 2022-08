de Magistris in campo: “Fonderie Pisano, Regione e Comune potevano fare di più” (Di sabato 20 agosto 2022) di Arturo CalabresePer circa dieci anni e mezzo alla guida del Comune di Napoli, Luigi de Magistris è tra le figure politiche più rappresentative nell’attuale panorama politico. Uomo di sinistra, ha da sempre avuto come obiettivo la buona politica al fianco del popolo. Oggi, è alla guida di Unione Popolare, una grande coalizione che raggruppa, oltre al movimento “DeMa” dell’ex primo cittadino partenopeo, realtà come Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e Manifesta. A Salerno, Unione Popolare conta sulla candidatura di Lorenzo Forte, presidente del comitato Salute e Vita che da anni si batte contro la chiusura delle Fonderie Pisano che dovrebbero essere delocalizzate a Buccino. A Salerno si punta sulla candidatura di Lorenzo Forte che sta portando avanti la battaglia contro le Fonderie ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 20 agosto 2022) di Arturo CalabresePer circa dieci anni e mezzo alla guida deldi Napoli, Luigi deè tra le figure politiche più rappresentative nell’attuale panorama politico. Uomo di sinistra, ha da sempre avuto come obiettivo la buona politica al fianco del popolo. Oggi, è alla guida di Unione Popolare, una grande coalizione che raggruppa, oltre al movimento “DeMa” dell’ex primo cittadino partenopeo, realtà come Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e Manifesta. A Salerno, Unione Popolare conta sulla candidatura di Lorenzo Forte, presidente del comitato Salute e Vita che da anni si batte contro la chiusura delleche dovrebbero essere delocalizzate a Buccino. A Salerno si punta sulla candidatura di Lorenzo Forte che sta portando avanti la battaglia contro le...

