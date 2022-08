DAZN | il Codacons rilancia | chiesto un mese gratis

(Di sabato 20 agosto 2022) Iltorna a intervenire sulla vicenda. Nella giornata di ieri la piattaforma di sport in streaming ha annunciato che procederà ai rimborsi per i disservizi legati al primo weekend di campionato. Ai clienti colpiti dai disagi sarà riconosciuto un indennizzo pari al 50% del canone mensile, già superiore al 25% inizialmente previsto. Tuttavia, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

