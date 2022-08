Corto e a capo 2022, a Ken Loach il Premio Puzo: si inaugurano mostre e proiezioni (Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: 6 minutiMercoledì 24 e giovedì 25 agosto saranno due giorni di grande emozione e onore per questa VIII Edizione di Corto e a capo – Premio Mario Puzo grazie alla presenza del Maestro Ken Loach, portabandiera anglosassone e mondiale del cinema di denuncia. Il Festival proporrà una piccola retrospettiva della sua filmografia con la proiezione di alcuni Cortometraggi e opere del regista anglosassone, tra questi Sorry We Missed You (Belgio 2019) il 24 agosto alle 18.30 al Gaveli di Benevento, mentre alle ore 19.00 il festival che proseguirà in serata nella splendida location dei Marzani a San Giorgio del Sannio. Il giorno dopo – giovedì 25 agosto ore 18.30 – alla Cavea di Venticano (AV) la cerimonia di consegna del Premio Mario Puzo a ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: 6 minutiMercoledì 24 e giovedì 25 agosto saranno due giorni di grande emozione e onore per questa VIII Edizione die aMariograzie alla presenza del Maestro Ken, portabandiera anglosassone e mondiale del cinema di denuncia. Il Festival proporrà una piccola retrospettiva della sua filmografia con la proiezione di alcunimetraggi e opere del regista anglosassone, tra questi Sorry We Missed You (Belgio 2019) il 24 agosto alle 18.30 al Gaveli di Benevento, mentre alle ore 19.00 il festival che proseguirà in serata nella splendida location dei Marzani a San Giorgio del Sannio. Il giorno dopo – giovedì 25 agosto ore 18.30 – alla Cavea di Venticano (AV) la cerimonia di consegna delMarioa ...

sinapsinews : Corto e a capo 2022: martedì 23 agosto la VIII Edizione! - TV7Benevento : Corto e a capo 2022, martedì 23 agosto al via la VIII Edizione - - allaboutale : 'Yo, Al Volante' will also be screened at Corto e a Capo - Mario Puzo Film Festival! - Cosmopolitan_IT : Il vestito corto di Chiara Ferragni è il capo sensuale da indossare anche in città - ilperiodo : Ken Loach apre Corto e a Capo dal 23 al 29 agosto con Ascanio Celestini, Giuliana De Sio e molto altro -