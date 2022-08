Colpo incredibile di mercato, arriva in Italia: la squadra è impensabile (Di sabato 20 agosto 2022) In Serie A si sta per concretizzare una clamorosa operazione: ciò che fino a poco tempo fa sarebbe stato fantacalcio, ora può diventare reale Il calciomercato di Serie A riserverà ancora parecchi movimenti da qui alla fine della finestra estiva. A ridosso del gong, come al solito prolifereranno le operazioni e anche i tentativi compiuti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 20 agosto 2022) In Serie A si sta per concretizzare una clamorosa operazione: ciò che fino a poco tempo fa sarebbe stato fantacalcio, ora può diventare reale Il calciodi Serie A riserverà ancora parecchi movimenti da qui alla fine della finestra estiva. A ridosso del gong, come al solito prolifereranno le operazioni e anche i tentativi compiuti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

alice_kookoo : Yes dopo la riparazione incredibile al primo colpo ????? - Undersummer : RT @sportli26181512: Chelsea: incredibile virata per un colpo in difesa: Prima Skriniar poi Fofana, ma oggi, secondo il Daily Mail, il Chel… - sportli26181512 : Chelsea: incredibile virata per un colpo in difesa: Prima Skriniar poi Fofana, ma oggi, secondo il Daily Mail, il C… - vabberaga : il rumore più forte che abbia mai sentito è stato quando mi si è frantumato il cuore. Un colpo secco, una frase, 10… - car_l_one : @ClaudioZuliani Claudio, mi sono gustato Kostic per 4 anni qui a Francoforte. Colpo incredibile. Ha la stessa dediz… -

Bournemouth - Arsenal, Premier League: probabili formazioni, pronostici Ma se è vero che la difesa ha un po' traballato sabato scorso contro le Foxes, non si può non tenere conto dell'incredibile impatto che sta avendo Gabriel Jesus, vero colpo di mercato dell'Arsenal. L'... Chelsea: incredibile virata per un colpo in difesa Commenta per primo Prima Skriniar poi Fofana , ma oggi, secondo il Daily Mail , il Chelsea ha messo nel mirino un altro difensore da affiancare a Koulibaly. Si tratta di Harry Maguire tanto criticato ... Calciomercato.com Chelsea: incredibile virata per un colpo in difesa Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ... Hummels in Serie A, il colpo a sorpresa è servito: contatto Due top club di Serie A sono pronti a fare sul serio per l'acquisizione di Mats Hummesl: colpaccio a zero in vista per il 2023. Ma se è vero che la difesa ha un po' traballato sabato scorso contro le Foxes, non si può non tenere conto dell'impatto che sta avendo Gabriel Jesus, verodi mercato dell'Arsenal. L'...Commenta per primo Prima Skriniar poi Fofana , ma oggi, secondo il Daily Mail , il Chelsea ha messo nel mirino un altro difensore da affiancare a Koulibaly. Si tratta di Harry Maguire tanto criticato ... Chelsea: incredibile virata per un colpo in difesa Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Due top club di Serie A sono pronti a fare sul serio per l'acquisizione di Mats Hummesl: colpaccio a zero in vista per il 2023.