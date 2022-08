Calciomercato Juventus, salta Milinkovic-Savic: si inserisce un top club (Di sabato 20 agosto 2022) Il sogno, di portare Milinkovic-Savic alla corte di Allegri, sembra essere sfumato definitivamente a causa dell’inserimento di una big. Sappiamo benissimo come la Juventus, in questi ultimi giorni di mercato, sta cercando di completare la rosa a disposizione di Allegri con un centrocampista e un attaccante che possa permettere a Vlahovic di rifiatare in una stagione ricca di impegni. La società bianconera, però, ha provato anche a realizzare un sogno; parliamo di Milinkovic-Savic, giocatore che alla Juve è sempre piaciuto e capace di cambiare completamente il volto di una squadra. Il 1995 appare molto lontano da Torino e tutto per colpa di una big europea; andiamo a vedere di chi stiamo parlando. AnsafotoMilinkovic-Savic è, probabilmente, la mezzala più forte del ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 20 agosto 2022) Il sogno, di portarealla corte di Allegri, sembra essere sfumato definitivamente a causa dell’inserimento di una big. Sappiamo benissimo come la, in questi ultimi giorni di mercato, sta cercando di completare la rosa a disposizione di Allegri con un centrocampista e un attaccante che possa permettere a Vlahovic di rifiatare in una stagione ricca di impegni. La società bianconera, però, ha provato anche a realizzare un sogno; parliamo di, giocatore che alla Juve è sempre piaciuto e capace di cambiare completamente il volto di una squadra. Il 1995 appare molto lontano da Torino e tutto per colpa di una big europea; andiamo a vedere di chi stiamo parlando. Ansafotoè, probabilmente, la mezzala più forte del ...

DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, non c'è ancora l'accordo con #Depay - DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Da #Depay a #Milik: le ultime sull'attacco - GiovaAlbanese : Doppia operazione di #calciomercato in chiusura sui giovani per la #Juventus ?? ?? Tommaso #Mancini, attaccante 20… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Il Barcellona è pronto a rescindere il contratto di Depay, ora la palla passa alla Juventus - news24_inter : Spalletti: «#Inter, #Milan e #Juve si sono rinforzate, noi ringiovaniti» ????? -