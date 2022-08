Buffy l'Ammazzavampiri, si ferma lo sviluppo del reboot: non ci sarà una nuova cacciatrice? (Di sabato 20 agosto 2022) Sembra che lo sviluppo dell'annunciato reboot di Buffy l'Ammazzavampiri sia stato messo in pausa per un tempo indeterminato: la serie sarà cancellata? Non ci sarà nessuna cacciatrice in città, almeno per il momento: pare che il reboot di Buffy L'Ammazzavampiri anticipato qualche tempo fa non proseguirà oltre con il suo sviluppo. L'aggiornamento più recente riguardante il progetto parla infatti di una pausa. La notizia ci arriva da TV Line, che riprendendo le parole della produttrice Gail Berman durante un recente episodio del podcast dell'Hollywood Reporter, spiega come Berman abbia rivelato che il progetto è tuttora in in pausa. La notizia di una nuova produzione legata al popolare ... Leggi su movieplayer (Di sabato 20 agosto 2022) Sembra che lodell'annunciatodil'sia stato messo in pausa per un tempo indeterminato: la seriecancellata? Non cinessunain città, almeno per il momento: pare che ildiL'anticipato qualche tempo fa non proseguirà oltre con il suo. L'aggiornamento più recente riguardante il progetto parla infatti di una pausa. La notizia ci arriva da TV Line, che riprendendo le parole della produttrice Gail Berman durante un recente episodio del podcast dell'Hollywood Reporter, spiega come Berman abbia rivelato che il progetto è tuttora in in pausa. La notizia di unaproduzione legata al popolare ...

CineGiornale1 : Buffy l’ammazzavampiri, pessime novità per il reboot dell’amata serie. Tutti i dettagli - BestMovieItalia : Buffy l'ammazzavampiri, pessime novità per il reboot dell'amata serie. Tutti i dettagli - - nellavitahofame : @Aizawa_s_wife modern family devi assolutamente recuperarla: è stupenda a dir poco!???? così come once upon a time e buffy l’ammazzavampiri! - Aizawa_s_wife : @nellavitahofame Sto guardando: Brooklyn 99 (e anche Criminal Minds più o meno) In lista: Once Upon A Time, Buffy… - telodogratis : Buffy l’ammazzavampiri, il reboot potrebbe non arrivare mai -