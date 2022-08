WWE | Zoey Stark infortunata | a Smackdown arrivano le Toxic Attraction?

(Di venerdì 19 agosto 2022) Lesono a Montreal per la puntata didi stanotte. La presenza non è strana, ma la stable femminile di NXT è stata chiamata per sopperire ad una mancanza. Infatti non ci sarà sul ring, uscita con un infortunio dal match con Mandy Rose e quindi costretta dai medici a fermarsi. Nuovo match aper il torneo Dovrebbe cambiare così anche il match per il torneo valevole per l’assegnazione dei titoli di coppia femminili: Gigi Dolin e Jacy Jayne combatteranno contro Natalya e Sonya Deville, prendendo il posto della stessae di Nikkita Lyons. Da capire se la loro presenza sarà one Night only oppure se le due faranno parte in maniera concreta del roster di. Da tempo ...

djwavex : RT @JuMoura__: Se a Nattie e a Sonya perderam pra Zoey e a Nikkita eu vou coringar - JuMoura__ : Se a Nattie e a Sonya perderam pra Zoey e a Nikkita eu vou coringar -

Un'ottima occasione per la superstar nostrana di vincere il suo primo titolo in singolo inLa card diNXT Heatwave NXT Women's Title Match : Mandy Rose (C) vsStark Il regno di Mandy ...Un'ottima occasione per la superstar nostrana di vincere il suo primo titolo in singolo inLa card diNXT Heatwave NXT Women's Title Match : Mandy Rose (C) vsStark Il regno di Mandy ...On Tuesday's NXT, Rose defeated Stark in an NXT Women's Title match. Rose targeted the knee of Stark throughout the match and defeated her with a knee while wearing Stark's knee b ...Le Toxic Attraction sono a Montreal per la puntata di Smackdown di stanotte. La presenza non è strana, ma la stable femminile di NXT è stata chiamata per sopperire ad una mancanza. Infatti non ci sarà ...