Ucraina, Putin sente Macron su Zaporizhzhia: "I bombardamenti ucraini ci espongono al rischio di una catastrofe su larga scala" (Di venerdì 19 agosto 2022) Dopo mesi di linee diplomatiche interrotte, si riattiva la linea Parigi-Mosca. Il Cremlino ha fatto sapere che Vladimir Putin ed Emmanuel Macron hanno avuto un colloquio telefonico in giornata nel corso del quale il presidente russo ha espresso la sua preoccupazione per la situazione intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, occupata dalle forze militari di Mosca, avvertendo il capo dell'Eliseo sul fatto che i bombardamenti sull'impianto – che i russi imputano a Kiev – pongono il rischio di una "catastrofe su larga scala". Un'occasione per ribadire la necessità di una missione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) per controllare la situazione alla centrale nucleare. Un video della Cnn mostra però, la presenza di mezzi militari ...

