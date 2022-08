Uccide la moglie la prima notte di nozze e nasconde il cadavere in valigia. Condannato a 21 anni

AniMatMigrante : @ilbue63 Scegli l'opzione che preferisci: - Sono timido. - Ti sto facendo un favore, fidati. - Mia moglie mi uccide. - MauroLcc1955 : RT @CriminImmigratl: #CriminiImmigrati: Uccide moglie e scappa col figlio, romeno preso in Italia - CriminImmigratl : #CriminiImmigrati: Uccide moglie e scappa col figlio, romeno preso in Italia - wolfman690069 : @Silvia12877694 @nausica_77 Se avessi letto il mio post di prima (e i miei in generale) sapresti che di FANTASTICO… - il_piccolo : Croazia, turista italiano uccide la moglie a Umago -

Trasferito in elisoccorso all'ospedale Violenza inaudita e bugie L'uomo avrebbe dapprima preso a pugni suasposata poche ore prima, poi l'ha strangolata e per mettere il corpo in valigia la ha ...... dicono i procuratore Luigi Cannavale e Patrizia Imperato, 'sin dalla fase iniziale della lite familiare, sviluppatasi dapprima con l'aggressione di Palmieri dae figli anche con l'ausilio di ...Ha ucciso sua moglie la prima notte di nozze, ha conservato il cadavere in un armadio, poi ha infilato il corpo della donna in una valigia che ha nascosto nel bosco vicino casa ad Halifax, ...Ciro Palmieri non era scomparso ma è stato ucciso da sua moglie e da due dei suoi figli: le ultime notizie Avevano denunciato preoccupati la sua scomparsa, un mese e mezzo fa. Era stata la moglie di C ...