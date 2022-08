Sparatoria a Sasso Pisano: una vittima, killer in fuga (Di venerdì 19 agosto 2022) Indagano i carabinieri per mettere insieme i tasselli e capire quello che è successo poche ore fa nel Pisano. Un albanese di 36 anni è morto in una Sparatoria in strada avvenuta fra connazionali a Sasso Pisano, frazione del comune di Castelnuovo Vai di Cecina, in provincia di Pisa. La vittima sarebbe stata raggiunta da un colpo di pistola. L’area interessata dalla Sparatoria è stata sigillata e presidiata dai carabinieri, che indagano sulla vicenda. Almeno due persone sono in fuga, sarebbero scappate a bordo di una macchina di colore scuro. Gli spari ci sarebbero stati prima di cena, intorno alle 19.30 lungo una strada fuori dall’abitato e non è ancora chiaro se vi siano stati altri testimoni. Sparatoria a Sasso ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 19 agosto 2022) Indagano i carabinieri per mettere insieme i tasselli e capire quello che è successo poche ore fa nel. Un albanese di 36 anni è morto in unain strada avvenuta fra connazionali a, frazione del comune di Castelnuovo Vai di Cecina, in provincia di Pisa. Lasarebbe stata raggiunta da un colpo di pistola. L’area interessata dallaè stata sigillata e presidiata dai carabinieri, che indagano sulla vicenda. Almeno due persone sono in, sarebbero scappate a bordo di una macchina di colore scuro. Gli spari ci sarebbero stati prima di cena, intorno alle 19.30 lungo una strada fuori dall’abitato e non è ancora chiaro se vi siano stati altri testimoni....

