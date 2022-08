Spagna | riemerge un' area megalitica a causa della siccità

(Di venerdì 19 agosto 2022) L'estate diche sta colpendo diverse zonesta provocando anche effetti collaterali: è, per esempio, il casoriemersione del complesso megalitico conosciuto come il Dolmen di ...

L'estate di siccità che sta colpendo diverse zone della Spagna sta provocando anche effetti collaterali: è, per esempio, il caso della riemersione del complesso megalitico conosciuto come il Dolmen di Guadalperal, un'area di interesse archeologico situato nell'Estremadura orientale. Le acque di un lago artificiale si sono ritirate riportando alla luce il monumento megalitico.