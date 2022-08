Sonia Bruganelli e Adriana Volpe tornano a punzecchiarsi per il GF Vip | scontro di fuoco sui “santi protettori”

(Di venerdì 19 agosto 2022) Proprio come ai vecchi tempi:, opinioniste sempre in disaccordo allo scorso Grande Fratello Vip, sono tornate al’un l’altra. Cosa è accaduto.e l’intervista su Nuovo: la frecciatina aSembrava strano che le due opinioniste non infuocassero questa estate con un botta e risposta dei loro, e infatti la tregua è durata poco. A riaccendere la fiamma è stata, che sulle colonne del settimanale Nuovo ha parlato della sua mancata partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, la settima. “La gente, il pubblico, sa – ha detto– che nella vita c’è chi va avanti per ...

zazoomblog : Gf Vip 7: Sonia Bruganelli Nel Mirino Di Adriana Volpe! - #Sonia #Bruganelli #Mirino #Adriana - Corriere : Adriana Volpe attacca Sonia Bruganelli: «Ha dei santi protettori». Il botta e risposta - infoitcultura : Adriana Volpe attacca Sonia Bruganelli: «Ha alle spalle santi protettori». La replica: «Guardì è ancora in vita»-… - edoludo : RT @248455: Adriana Volpe-Sonia Bruganelli, botta e risposta: «C’è chi va avanti per meritocrazia e chi...». La stoccata della moglie di Bo… - infoitcultura : Adriana Volpe, fatta fuori dal 'GF Vip', 'punge' Sonia Bruganelli -

... entrambe opinioniste dell'ultimo Gf Vip, dopo che Volpe non è stata riconfermata Botta e risposta avvelenato fra Adriana Volpe e, entrambe opinioniste della passata edizione del "..., invece, la conosco meno bene, ma sono felice le sia stata data l'occasione di ripetere l'esperienza. Mi hanno detto che c'è un solo bagno e la cosa mi inquieta molto . Durerà 8 ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...