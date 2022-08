Riformare la Pa senza iniziare ogni volta da capo (Di venerdì 19 agosto 2022) Impariamo dagli errori. Le varie riforme della Pubblica amministrazione che si sono susseguite negli ultimi 25 anni hanno messo in evidenza alcuni elementi ricorrenti che non sono errori se su di essi riusciamo a capitalizzare. Per una riforma non bastano le norme, buone o cattive che siano, ma serve comunque una funzione di accompagnamento, una governance della stessa e la costante pressione di chi l’ha ideata, normalmente il ministro, altrimenti perde di slancio ed incisività. I tempi di realizzazione delle riforme non coincidono con i tempi di permanenza in carica del ministro della Funzione Pubblica che spesso non fa neanche in tempo ad annunciare una riforma che deve cedere il passo al ministro successivo. Normalmente il ministro che subentra, prendendo atto che la riforma del precedente non ha funzionato -non perché sbagliata, ma semplicemente perché è rimasta in buona parte ... Leggi su formiche (Di venerdì 19 agosto 2022) Impariamo dagli errori. Le varie riforme della Pubblica amministrazione che si sono susseguite negli ultimi 25 anni hanno messo in evidenza alcuni elementi ricorrenti che non sono errori se su di essi riusciamo a capitalizzare. Per una riforma non bastano le norme, buone o cattive che siano, ma serve comunque una funzione di accompagnamento, una governance della stessa e la costante pressione di chi l’ha ideata, normalmente il ministro, altrimenti perde di slancio ed incisività. I tempi di realizzazione delle riforme non coincidono con i tempi di permanenza in carica del ministro della Funzione Pubblica che spesso non fa neanche in tempo ad annunciare una riforma che deve cedere il passo al ministro successivo. Normalmente il ministro che subentra, prendendo atto che la riforma del precedente non ha funzionato -non perché sbagliata, ma semplicemente perché è rimasta in buona parte ...

BuonAndrew : RT @RealHumanBean_7: Nutro profonda tenerezza verso quelli che realmente credono di poter riformare un sistema nel quale i poveri vengono c… - RealHumanBean_7 : Nutro profonda tenerezza verso quelli che realmente credono di poter riformare un sistema nel quale i poveri vengon… - gabriele99rossi : @pdnetwork Quale ruolo? Quale dignità? Ambiente da riformare dalla A alla Z, e ciò parte anche da come i nostri ins… - iammiammsimo : Molti fanno ironia sull'#AgendaDraghi senza entrare nei particolari, credo sia vitale, in un Paese di furbi, senza… - PTSinistra : @fabcet Però non mi convince. Solo per discutere, in quanto sono sulla stessa linea politica. 'Patrimonio persone f… -