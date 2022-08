Niente cessione | l’Inter toglie Skriniar dal mercato

(Di venerdì 19 agosto 2022) Milannon si muove. La proprietà delha informato il management che il difensore slovacco non è sule non sarà ceduto. La notizia – riportata da Sky Sport nel tardo pomeriggio – arriva da San Siro, dove il presidente Steven Zhang è arrivato per assistere alla rifinitura in vista dello Spezia. Nel L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Nuovo prestito per Matteo Pinelli, che torna in Italia dopo il semestre all'NK Krsko in Serie B slovena: il laterale classe 2001 è un nuovo giocatore della Fidelis Andria. Niente trasferimento a titolo definitivo: sarà un prestito, il Sassuolo continuerà ad essere proprietario del suo cartellino. Pinelli si è aggregato al ritiro della Fidelis a San Giovanni Rotondo già ... Milan Skriniar non si muove. La proprietà dell' Inter ha informato il management che il difensore slovacco non è sul mercato e non sarà ceduto. La notizia – riportata da Sky Sport nel tardo pomeriggio ...