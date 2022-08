Napoli | ufficiale l’arrivo in prestito di Ndombele De Laurentiis gli dà il benvenuto

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Il Cholito Simeone ha la sua grande chance: è un nuovo giocatore del Napoli ????? - DiMarzio : .@sscnapoli: ufficiale l’arrivo di Giovanni #Simeone dall’@HellasVeronaFC #calciomercato #SerieA - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, è ufficiale l’arrivo di #Ndombele dal @SpursOfficial - Luckyluciano971 : RT @Napoli_Report: Tanguy #Ndombele è un nuovo calciatore del #Napoli. Ora è ufficiale. Contratto depositato in @SerieA. - fantapiu3 : #SerieA, #Napoli: ufficiale l’arrivo di #Ndombele #fantacalcio #seriea #campionato #calciomercato… -

Calciomercato: Ndombele firma col, cifre e dettagli E' fatta per il trasferimento di Ndombele che firma col. Il club azzurro ha ingaggiato il centrocampista francese in prestito per ...Navas al/ Calciomercato news: Fabian Ruiz verso il PSG e Meret è in partenza In cima a ... Casadei al Chelsea/ Calciomercato news, ecco l'annunciodell'Inter Calciomercato Lazio news, ...Adesso è ufficiale, il Napoli mette a segno il suo settimo acquisto del calciomercato estivo. Ndombele ieri ha sostenuto le visite mediche e da oggi è un nuovo calciatore azzurro. CONTRATTO DEPOSITATO ...Tanguy Ndombele è un nuovo calciatore del Napoli. Il contratto del centrocampista francese è stato appena depositato in Lega, come riportato nella lista dei trasferimenti estivi.