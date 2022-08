MotoGP | GP Austria 2022 Jack Miller il più rapido nell’interlocutoria FP1 disputata tra bagnato e asciutto

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 agosto 2022) Il weekend del Gran Premio d’disi è aperto nell’incertezza meteo. Ha piovuto nella prima mattinata, dopodiché il Sole ha fatto capolino tra le nubi. La prima sessione di prove libere è quindi cominciata su asfalto umido, il quale si è progressivamente asciugato con il passare dei minuti. Normale, pertanto, che la classifica cronometrica non sia particolarmente significativa. Sono stati premiati i piloti andati alla caccia del tempo nei minuti finali del turno. Peraltro, nelle fasi iniziali si sono utilizzati gli pneumatici da, passando alle slick solo strada facendo. In ogni caso la sessione ha avuto una valenza di rilievo, poiché ha consentito ai centauri di scoprire il nuovo lay-out del Red Bull Ring. Non bisogna dimenticare come il secondo rettilineo sia stato spezzato da una chicane, pensata per aumentare la ...