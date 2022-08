Messina, 56enne ucciso a coltellate in casa: fermato un ragazzo di 18 anni (Di venerdì 19 agosto 2022) Massimo Canfora, 56enne operatore ecologico di Letojanni (nel Messinese), è stato trovato morto in casa la sera del 18 agosto. Sul corpo aveva diverse ferite da arma da taglio. Dopo alcune ore, nella giornata di oggi 19 agosto, è stato fermato un 18enne su ordine della procura. L’indagato è stato interrogato dal pm in presenza del proprio legale di fiducia e fornendo la sua versione dei fatti. I carabinieri sono andati sul posto dopo aver ricevuto alcune telefonate da parte dei vicini che li informavano di un litigio in via Nenzi. Gli interrogatori di alcuni testimoni hanno portato gli investigatori sulle tracce del giovane (poi fermato) che era stato notato allontanarsi velocemente dall’abitazione della vittima poco prima dell’arrivo dei soccorsi. I militari dell’Arma sono riusciti a risalire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Massimo Canfora,operatore ecologico di Letoj(nel Messinese), è stato trovato morto inla sera del 18 agosto. Sul corpo aveva diverse ferite da arma da taglio. Dopo alcune ore, nella giornata di oggi 19 agosto, è statoun 18enne su ordine della procura. L’indagato è stato interrogato dal pm in presenza del proprio legale di fiducia e fornendo la sua versione dei fatti. I carabinieri sono andati sul posto dopo aver ricevuto alcune telefonate da parte dei vicini che li informavano di un litigio in via Nenzi. Gli interrogatori di alcuni testimoni hanno portato gli investigatori sulle tracce del giovane (poi) che era stato notato allontanarsi velocemente dall’abitazione della vittima poco prima dell’arrivo dei soccorsi. I militari dell’Arma sono riusciti a risalire ...

fattoquotidiano : Messina, 56enne ucciso a coltellate in casa: fermato un ragazzo di 18 anni - messina_oggi : Il 56enne Massimo Canfora è stato trovato morto nella sua abitazione di Letojanni, in via Nenzi. Sul suo corpo, com… - messina_oggi : Il 56enne Massimo Canfora è stato trovato morto nella sua abitazione di Letojanni, in via Nenzi. Sul suo corpo, com… - messina_oggi : Il 56enne Massimo Canfora è stato trovato morto nella sua abitazione di Letojanni, in via Nenzi. Sul suo corpo, com… - lucianomondello : #ultimora - Ritrovato in casa privo di vita e riverso in una pozza di sangue -