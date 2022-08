Ladro sorpreso in flagrante a Solofra scaglia la cassaforte contro il carabiniere ferendolo gravemente (Di venerdì 19 agosto 2022) scaglia la cassaforte contro il carabiniere che l’aveva sorpreso all’interno di un’abitazione e si dilegua insieme al complice. E’ accaduto la notte scorsa a Solofra, in provincia di Avellino. Il militare, colpito con violenza, ha subito gravi ferite al volto. In ambulanza e’ stato trasportato in ospedale ad Avellino e da qui per essere trasferito nelle prossime ore al reparto maxillo-facciale dell’ospedale di Benevento. Insieme al suo collega, entrambi in servizio presso l’Aliquota radiomobile della Compagnia di Solofra, era intervenuto in un appartamento di via Turci Castello dopo una segnalazione giunta al 112 L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 19 agosto 2022)lailche l’avevaall’interno di un’abitazione e si dilegua insieme al complice. E’ accaduto la notte scorsa a, in provincia di Avellino. Il militare, colpito con violenza, ha subito gravi ferite al volto. In ambulanza e’ stato trasportato in ospedale ad Avellino e da qui per essere trasferito nelle prossime ore al reparto maxillo-facciale dell’ospedale di Benevento. Insieme al suo collega, entrambi in servizio presso l’Aliquota radiomobile della Compagnia di, era intervenuto in un appartamento di via Turci Castello dopo una segnalazione giunta al 112 L'articolo proviene da Ildenaro.it.

