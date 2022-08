Kill Bill: Michelle Yeoh svela perché Quentin Tarantino non l'ha fatta recitare nei film (Di venerdì 19 agosto 2022) L'attrice Michelle Yeoh ha svelato il motivo per cui Quentin Tarantino non l'ha scelta per recitare nei film di Kill Bill. Michelle Yeoh ha svelato il motivo per cui Quentin Tarantino non l'ha scelta per recitare nei film di Kill Bill. L'attrice ha svelato i retroscena di quanto accaduto, non nascondendo che inizialmente era rimasta un po' delusa. Intervistata da Town & Country, Michelle Yeoh ha risposto a una domanda riguardante la sua assenza dal cast di Kill Bill spiegando: "Ho chiesto a ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 agosto 2022) L'attricehato il motivo per cuinon l'ha scelta perneidihato il motivo per cuinon l'ha scelta perneidi. L'attrice hato i retroscena di quanto accaduto, non nascondendo che inizialmente era rimasta un po' delusa. Intervistata da Town & Country,ha risposto a una domanda riguardante la sua assenza dal cast dispiegando: "Ho chiesto a ...

moontony : Non ho capito #Ruberti figuri in Kill Bill I o II... - badtasteit : #KillBill: #MichelleYeoh spiega perché Quentin Tarantino non le ha mai chiesto di far parte del cast - Emmachampagne95 : RT @BestMovieItalia: Kill Bill: Michelle Yeoh non ottenne un ruolo nel film perché era “troppo brava a combattere” - - BestMovieItalia : Kill Bill: Michelle Yeoh non ottenne un ruolo nel film perché era “troppo brava a combattere” -… - Spietato79 : @simplemal ... Kill Bill 1 & 2 Il silenzio degli innocenti Il miglio verde Giorni di Tuono Doomsday Rambo I, II, II… -