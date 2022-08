Juventus, nuova strategia per arrivare a Depay: la chiave è Pjanic! (Di venerdì 19 agosto 2022) Dopo una sola giornata di campionato, la Juventus di Massimiliano Allegri pare essere già decimata. Tanti infortuni stanno coinvolgendo la Vecchia Signora che, dopo Pogba, Sczezsny e il lungodegente Chiesa, dovrà fare a meno anche di Angel di Maria per almeno 20 giorni. Ecco perciò che la dirigenza vuole muoversi sul mercato per cercare di chiudere per degli attaccanti pronti fin da subito. Memphis Depay Barcellona JuventusUno di questi è sicuramente Memphis Depay, che, non riesce a liberarsi dal Barcellona, che non vuole perderlo a zero. Secondo quanto riportato dalla Stampa, la chiave per portare Depay alla Juventus sarebbe Miralem Pjanic. In particolare, per lasciar liberare l’ex Lione a zero, la Juventus rinuncerebbe a dei bonus che ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 19 agosto 2022) Dopo una sola giornata di campionato, ladi Massimiliano Allegri pare essere già decimata. Tanti infortuni stanno coinvolgendo la Vecchia Signora che, dopo Pogba, Sczezsny e il lungodegente Chiesa, dovrà fare a meno anche di Angel di Maria per almeno 20 giorni. Ecco perciò che la dirigenza vuole muoversi sul mercato per cercare di chiudere per degli attaccanti pronti fin da subito. MemphisBarcellonaUno di questi è sicuramente Memphis, che, non riesce a liberarsi dal Barcellona, che non vuole perderlo a zero. Secondo quanto riportato dalla Stampa, laper portareallasarebbe Miralem Pjanic. In particolare, per lasciar liberare l’ex Lione a zero, larinuncerebbe a dei bonus che ...

Gazzetta_it : Niente pubalgia e ritorno al gol: la nuova vita di Vlahovic #juventus - dariopelle3 : @a_depadova Ciao! Ho già scritto che la Juventus ha intenzione di presentare una nuova offerta per Zaniolo e avevo… - infoitsport : Depay, nuova mossa della Juventus per convincere il Barcellona: riguarda Pjanic - Lorenzo__Fazzi : @Zan_bus @Vincenzo140893 @KSport24 @ildamian____ @MomblanOfficial Nessuno l’ha detto, nessuno ha citato “Juventus”.… - ilmetauro : Ciclismo, nuova vittoria per Giacomo Sgherri dell’Alma Juventus @ilmetauro -