M2 rinnovo dei binari | chiuse le stazioni Moscova e Lanza

Da questo sabato fino al 7 settembre la linea verde della metropolitana sarà “spezzata“ in due a causa dei lavori tra Cadorna e Garibaldi che comporteranno la chiusura di Lanza e Moscova. Per raggiungere queste due stazioni bisognerà utilizzare i tram. Non sono previsti servizi bus sostitutivi. I lavori straordinari consistono nella sostituzione dei binari e nel rinnovo integrale di tutta la sede ferroviaria. "La scelta - ha spiegato Atm - di concentrare il cantiere durante il periodo estivo, dopo la chiusura delle scuole, ha l’obiettivo di limitare l’impatto sulla mobilità cittadina". Il cantiere - che vedrà gli operai impegnati 24 ore su 24 - si inserisce nel piano generale straordinario di rinnovo della M2 che in questi anni è stato realizzato in più fasi per garantire la continuità del servizio, evitando la chiusura totale dell’intera linea metropolitana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - M2, rinnovo dei binari: chiuse le stazioni Moscova e Lanza

