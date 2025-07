Se la vita è oltre la vita L’ultimo gesto d’amore

Quando muore un ragazzo, quando i suoi sogni si interrompono a 19 anni per un maledetto incidente che lo strappa all’affetto dei familiari, degli amici e di una comunitĂ , il dolore può trasformarsi in pietra o diventare un atto d’amore. Nel caso di Anthony Mantia, deceduto in seguito all’incidente in scooter con Aimen Labidi, le cui condizioni sono stazionarie, è avvenuto un miracolo laico grazie alla sua famiglia, che ha scelto di donare gli organi del giovane. Sette organi vitali che hanno lasciato Livorno per raggiungere ospedali in varie zone di Italia, grazie anche a tante persone che si sono impegnate per alleviare, ammesso che sia possibile farlo, il dolore dei familiari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Se la vita è oltre la vita. L’ultimo gesto d’amore

