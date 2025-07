Mariateresa Pavia in gara al Festival Voci dal Mediterraneo 2025 | Quest’anno porto una me più consapevole

Mariateresa Pavia, giovane e talentuosa cantante originaria di Pantelleria, torna sul palco del Festival Internazionale Voci dal Mediterraneo 2025, in programma dal 24 al 27 luglio sull’isola. Dopo il successo dello scorso anno, l’artista ha scelto di mettersi nuovamente in gioco come concorrente, presentando un inedito dal forte impatto emotivo e tecnico. Un ritorno in gara con un brano originale e una cover di Mina. Mariateresa porterà al festival un inedito complesso dal punto di vista vocale, segno di una nuova fase artistica: «Quest’anno mi sento diversa, più consapevole, più forte. Ho attraversato momenti difficili, ma oggi salgo su quel palco con una nuova energia». 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

