Pronostico Fluminense-Cruzeiro | nessuna sconfitta nelle ultime otto partite

Fluminense-Cruzeiro è una partita della quattordicesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra giovedì e venerdì alle 00:30 (ora italiana): tv, probabili formazioni, pronostico. Il Fluminense torna a giocare un match di campionato a distanza di un mese e mezzo dall'ultima volta: quello di Rio de Janeiro è stato uno dei quattro club brasiliani che hanno partecipato al Mondiale per Club che ha appena chiuso i battenti, insieme a Palmeiras, Botafogo e Flamengo. Nessuna di queste, però, è riuscita ad arrivare dove è arrivato il Tricolor, che si è spinto addirittura fino alle semifinali, arrendendosi ai futuri campioni del Chelsea.

