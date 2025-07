Milano La Manhattan italiana

Milano La Manhattan italiana

Anastasio A Milano la vocazione a slanciarsi verso l'alto è antica: nel 1960 veniva inaugurato il Pirellone, allora sede degli uffici della Pirelli e oggi del Consiglio regionale, l'anno successivo la Torre Velasca. Due grattacieli simbolo, due vette irrinunciabili dello skyline cittadino. Erano gli anni del boom economico, della definitiva uscita della città dallo shock e dagli stenti del Dopoguerra. E così sarà sempre: a Milano il mattone e i grattacieli sono sempre stati una risposta, una reazione a fasi di particolare difficoltà. I grattacieli che hanno trasformato Milano da grigia città industriale a città dell'overtourism sono stati inaugurati tra il 2014 e il 2019 da sindaci di centrosinistra, Giuliano Pisapia e Giuseppe Sala, ma in molti casi il loro concepimento e la loro gestazione risalgono a tempo prima, agli anni delle Giunte di centrodestra di Gabriele Albertini e Letizia Moratti, agli anni in cui la politica milanese sente di potersi sbarazzare di un timore, quasi un pudore, che si portava dietro da Tangentopoli: il timore e il pudore di tornare a parlare, a pianificare il futuro e, soprattutto, a mostrarsi in pubblico e in partnership con i grandi gruppi di pressione e di potere, a partire dalla lobby del mattone.

Chi è l’aspirante terrorista di 16 anni arrestato a Milano: “Sono l’incubo dei grattacieli. L’Italia? Sarà una regione del Califfato” - MILANO – Prima l’attrazione per lo Stato islamico. Poi la diffusione di video che inneggiavano all’Isis.

Grattacieli Fantasma, il Comune di Milano chiede a Bluestone 1,3 milioni di oneri mai versati e dà tempo 10 anni ai costruttori per pagare - Dieci anni di tempo per riprendere gli oneri che il Comune di Milano – quindi le casse pubbliche – non ha mai riscosso dai costruttori delle torri fantasma, tirate su grazie a una semplice scia e con costi abbattuti.

Terrorismo, 16enne arrestato a Milano: si faceva chiamare “incubo dei grattacieli” - Milano - La Polizia, al termine di un'articolata attività investigativa coordinata dalla procura dei minori di Milano, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip nei confronti di un sedicenne cittadino iraniano, residente in provincia di Milano e sin qui mai evidenziatosi, ritenuto responsabile di propaganda e apologia di terrorismo e addestramento con finalità di terrorismo, aggravate dall'uso del mezzo telematico.

