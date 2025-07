Ponte ciclopedonale via alla posa sulla Rivoltana

Con i lavori eseguiti in notturna, sono iniziate nella serata di martedì, e termineranno a giorni, le operazioni di posa della passerella ciclopedonale a scavalco della Rivoltana, per collegare la frazione di Novegro al parco dell’Idroscalo. Con l’ausilio di una gigantesca gru, il ponte è stato sollevato e appoggiato sui piloni di supporto. Un passaggio che ha richiesto circa un’ora di lavoro. Per consentire l’ultimazione dell’intervento, fino a domani la circonvallazione dell’Idroscalo resterĂ chiusa al traffico dalle 18 alle 6 nel tratto compreso fra le rotatorie del luna park e del circolo Magnolia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it