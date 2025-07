Un altro furto con strappo in un locale del lungomare

Furto di una catenina d’oro, strappata dal collo della vittima in un locale sul lungomare. Nei guai un giovane: era arrivato a Civitanova insieme a un gruppo di amici dalla provincia di Perugia. L’altra notte un ragazzo ha contattato il 112, denunciando di aver subito il furto di una catenina all’interno di un locale sul lungomare sud di Civitanova il quale, come accade nei fine settimana, accoglie una grandissima quantitĂ di persone per trascorrere la serata nei locali e negli chalet. Agli agenti del commissariato di polizia, intervenuti subito sul posto, il giovane ha raccontato che, mimetizzato in mezzo alla folla presente nel locale, con molta probabilitĂ un componente di un gruppo di ragazzi gli aveva strappato di colpo la catenina d’oro che portava al collo, per poi dileguarsi insieme agli altri in un attimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un altro furto con strappo in un locale del lungomare

