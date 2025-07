Il conflitto in Ucraina A Kiev nuovi missili Patriot | Li ha mandati Berlino

Nel mondo dei patrioti, dialetticamente armati, anche i Patriot aiutano – a sapere dove si trovano. "GiĂ spediti a Kiev dalla Germania", proclama Donald Trump parlando alla Joint Base di Andrews, vicino Washington. L’Ucraina tace. La Germania un po’ smentisce un po’ conferma. Il ministero della Difesa "non ne è a conoscenza", replica un portavoce. Ma poi il ministro in carica Boris Pistorius, dopo una telefonata con il capo del Pentagono Pete Hegseth, ammette che la spedizione a Kiev di altre batterie anti missile è tutto sommato vicina. "Dobbiamo ancora chiarire gli ultimi dettagli tecnici, logistici e finanziari – risolvibili per entrambi – e ci metteremo al lavoro". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il conflitto in Ucraina. A Kiev nuovi missili Patriot: "Li ha mandati Berlino"

Ucraina, il miracolo che non c'è: nella notte pioggia di droni russi. Intelligence Kiev: "E' il momento più buio della guerra" - Roma, 27 aprile 2025 – All'indomani della foto simbolo che ha immortalato il presidente Usa Trump e il suo omologo ucraino Zelensky, seduti uno di fronte all'altro in San Pietro, facendo sperare nel "miracolo della pace" nel giorno dei funerali di Papa Francesco, si combatte ancora in Ucraina.

Ucraina, Kiev e Mosca scontro sul campo e a parole - Ucraina. Si sono combattuti sul campo e a parole Kiev e Mosca.

Ucraina: Trump, colloqui con Mosca e Kiev proseguono - Roma, 8 mag. (LaPresse) – "I colloqui con Russia e Ucraina proseguono. Gli Stati Uniti chiedono, idealmente, un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni.

