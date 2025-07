Lavori a metà in via Roma Il Comune striglia la ditta

L’asfaltatura mancante, gli alberi ormai secchi davanti alle scuole elementari, le erbacce nelle aiuole e il tratto di ciclabile di via Argine Strada tuttora non percorribile. I lavori di sistemazione di via Roma (a lungo oggetto di polemiche e contestazioni dei cittadini) sono oggi, più che mai, al centro di gravi problemi. Tanto che il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, e l’assessore Andrea Di Natale hanno annunciato un ordine perentorio alla ditta esecutrice "con la richiesta di riprendere immediatamente i cantieri e concludere le lavorazioni, in particolare l’asfaltatura, non oltre il 31 agosto ". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori a metà in via Roma. Il Comune striglia la ditta

In questa notizia si parla di: lavori - roma - ditta - metà

Lavori giubilari in ritardo, Roma est non crede nei miracoli - C’è chi crede nei miracoli e chi no. Se non si ha fede, del resto, è difficile pensare che un cantiere possa essere avviato e terminato nel giro di meno di due mesi, specialmente a Roma.

Roma, estate di cantieri su strade e marciapiedi: tutti i lavori in programma - Sarà un’ estate di cantieri, quella che attende Roma. Una città in continuo movimento, con lavori che toccheranno la grande viabilità, i marciapiedi e alcune opere strategiche.

Nuovo svincolo sula Roma-Fiumicino, restringimento di carreggiata per i lavori - Fiumicino, 7 maggio 2025 – Anas comunica che, nell’ambito dei lavori di realizzazione del nuovo svincolo Cargo in direzione Roma lungo l’autostrada A91”, a partire dalla notte di martedì 13 maggio, si procederà ad un restringimento della larghezza delle corsie sulle carreggiate dell’A91 Roma-Fiumicino, in entrambe le direzioni.

Il comune di Roma è uno dei pochi in Italia che decide di indire il bando sulle concessioni balneari. A gara chiusa, più della metà delle concessioni è tornata ai vecchi gestori: incrociando i dati delle società nuove e vecchi amministratori, sedi legali e studi tecn Vai su Facebook

Lavori a metà in via Roma. Il Comune striglia la ditta; Rocco Casalino truffato sui lavori in casa, in due a processo: «42mila euro per una ristrutturazione neanche cominciata»; Collegamento via Esperia Sperani e via Casorezzo: ecco la data di inizio dei lavori.