Alessandro Gianneschi, dell’omonima storica azienda con sede alle Bocchette, ha rappresentato l’Italia e Confindustria Nautica all’esposizione mondiale di Osaka 2025 in Giappone. "Con la presentazione a Expo Osaka, il Salone Nautico Internazionale di Genova si conferma ambasciatore del Made in Italy nel mondo e del valore industriale della nautica da diporto – ha detto Gianneschi, vicepresidente di Confindustria Nautica con delega alla promozione del Made in Italy - Da 65 edizioni, il Salone promuove e sostiene l’industria del settore, ne ha supportato la straordinaria crescita negli ultimi vent’anni e ha accompagnato le aziende su un percorso di crescita ed eccellenza". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La trasferta di Osaka: "Esportazioni in crescita. Il settore è trainante"