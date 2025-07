Montagnaterapia per la lotta alla dipendenze

Zaini in spalla, scarponi ai piedi e lo sguardo rivolto ai sentieri dell’ Appennino: anche per il 2025 è stato confermato il progetto di Montagnaterapia promosso dalla sezione imolese Club alpino italiano Imola in collaborazione con la cooperativa sociale Il Sorriso di Fontanelice, che si occupa del recupero terapeutico di persone con dipendenze. Il rinnovo dell’iniziativa è stato ufficializzato martedì scorso durante un incontro che ha visto la consegna ufficiale ai ragazzi della comunità di zaini, scarponi e borracce, materiali indispensabili per affrontare con sicurezza le escursioni previste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Montagnaterapia per la lotta alla dipendenze

