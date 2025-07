Il nuovo ponte sull’Adda | Serve una tangenzialina

Nuovo ponte sull’Adda e traffico nel Vimercatese, al sopralluogo della Regione allo storico viadotto San Michele fra Paderno e Calusco si affronta anche il nodo della futura viabilitĂ in Brianza. Che risentirĂ dell’opera ai propri confini, Cornate, in primis, ma tutta l’area è in fibrillazione: da mesi i Comuni della zona chiedono di aprire il dialogo e per ridisegnare il traffico pesante sul territorio "sarĂ essenziale anche il bypass di Bernareggio ", dice il consigliere regionale Jacopo Dozio (Forza Italia), in trasferta sul fiume per valutare la situazione sul campo. "Il nuovo ponte avrĂ ricadute importanti per le Province di Monza, Bergamo e Lecco - sottolinea -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il nuovo ponte sull’Adda: "Serve una tangenzialina"

Paderno d’Adda, il vecchio ponte San Michele non reggerà oltre il 2030. Vertice d’urgenza in Regione: ''Dobbiamo fare in fretta'' - Paderno d'Adda (Lecco), 15 maggio 2025 – Corsa contro il tempo per costruire un rimpiazzo del ponte San Michele sull'Adda, tra Paderno, sulla sponda lecchese, e Calusco, su quella Bergamasca.

Nuovo ponte sull'Adda Paderno-Calusco: dibattito pubblico sulle alternative di progetto - Entra nel vivo il "Dibattito pubblico" dedicato al nuovo ponte ferroviario e stradale che collegherà Calusco d’Adda (nella vicina Bergamasca) e Paderno d’Adda (in provincia di Lecco) in sostituzione dell’attuale ponte San Michele di Rete Ferroviaria Italiana.

L’assessore Terzi: “Ponte sull’Adda una priorità ”. Corsa contro il tempo per realizzarlo - Milano. Entra nel vivo il dibattito pubblico dedicato al nuovo ponte sull’Adda che collegherà Calusco e Paderno.

