Il sindaco rassicura | Nessun caso Tombolini Gli eventi non tolgono fondi agli altri assessorati

"Non c’è nessun caso, anzi. Voglio ribadire che Stefano Tombolini è un bravo assessore ai Lavori pubblici e come tale è molto attento a quelle che sono le scadenze degli interventi da compiere, in testa quelli del Pnrr, perché abbiamo molte sfide da vincere. Non certo per ultimo, sia chiaro a tutti, quelli legati alla manutenzione delle scuole". Spegne le polemiche il sindaco di Ancona Daniele Silvetti e punta a chiarire la situazione, in seguito ad alcune esternazioni del titolare della delega ai Lavori pubblici Tombolini in sede di Commissione sull’edilizia scolastica. Commissione in cui erano emerse le richieste dei dirigenti scolastici per alcuni lavori nei plessi e al contempo, sponda assessore, un’ipotetica voce del bilancio comunale dove eventualmente attingere le risorse per le scuole, non nascondendo – per usare un eufemismo – una certa ironia nei confronti dei comitati popolari che stanno sorgendo nell’ultimo periodo ("Sarebbe bello che nascesse un comitato che chieda ‘Meno feste e più risorse per le scuole’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco rassicura: "Nessun caso Tombolini. Gli eventi non tolgono fondi agli altri assessorati"

In questa notizia si parla di: tombolini - sindaco - nessun - caso

Minacce di morte all'assessore Tombolini. Aumentata la sorveglianza a lui, al sindaco Silvetti e alle loro famiglie - ANCONA – Clima sempre più teso attorno all’impianto crematorio di Tavernelle e ai suoi principali protagonisti.

Per la politica Ancona è un cartone animato, Tombolini: «Siamo ne "L'era glaciale"». Petrelli: «Perché il sindaco è come Sid» - ANCONA – E venne il giorno in cui Ancona divenne un cartone animato. Più precisamente “L’era glaciale”.

Il sindaco rassicura: Nessun caso Tombolini. Gli eventi non tolgono fondi agli altri assessorati; L’assessore Tombolini sbotta: Soldi per le feste, non per le scuole. Fate un comitato pure per questo; L'impianto crematorio di Tavernelle si farà , Tombolini: «Tutto in regola, nessun problema di inquinamento dell'aria».

L’assessore Tombolini: "Povera Ancona prigioniera di comitati che bloccano tutto. La politica non ha più potere" - Si preferisce chinare la testa nei confronti di gruppi di interesse, i veri vincitori". Da msn.com

Park Dorico, è già scaricabarile. L'assessore Tombolini: «Colpa dei comitati» - Tra fuoco incrociato e reference cartoonesche, si è consumato ieri in Consiglio comunale il dibattito sulla proposta di realizzare un parcheggio multipiano dove oggi trova posto ... Lo riporta msn.com