Edilizia Terremoto a Milano

Una "degenerazione della gestione urbanistica dell'amministrazione comunale " con uffici "asserviti alle utilità di una cerchia ristretta ed elitaria di soggetti privati che hanno imposto un'imponente e incontrollata espansione edilizia della città". Un "vorticoso circuito di corruzione" che, secondo le accuse, ruota attorno a laute consulenze per componenti della Commissione per il paesaggio del Comune ottenendo in cambio una spinta per progetti che hanno ridisegnato lo skyline della città. Conflitti d'interessi nascosti in un organismo che secondo i pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici, coordinati dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano, opererebbe in un sistema di "eversive degenerazioni" con una "strumentalizzazione che ne fa la parte politica, principalmente l'assessore Tancredi, in sintonia con il sindaco Sala, per portare avanti relazioni private con gruppi della finanza immobiliare attivi a e la soddisfazione dei loro interessi".

Terremoto edilizia a Milano, la rete del costruttore: “Voleva sponde in Comune. E offriva consulenze” - Milano – Gli «interessi personali di guadagno» di Giuseppe Marinoni, 64enne ex presidente della Commissione per il paesaggio del Comune di Milano, secondo i pm «si incrociano con quelli di Catella in una spirale corruttiva in un contesto ambientale che le alimenta di continuo».

